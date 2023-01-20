سوريون يتظاهرون في إدلب رفضًا للمصالحة مع نظام الأسد (فيديو)

نظّم آلاف السوريين، عقب صلاة الجمعة، مظاهرة حاشدة في بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي تحت عنوان “لن نصالح” رفضًا للمصالحة مع نظام بشار الأسد.

وردد المتظاهرون هتافات تذكر بالضحايا الذين سقطوا على مدار 12 عامًا منذ اندلاع الثورة على بشار الأسد في مارس/آذار 2011.

وأكد المتظاهرون في الأماكن الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، أنهم ما زالوا باقين على الثورة ورافضين للتصالح.

وفي أحد الهتافات رددوا “الموت ولا المذلة.. بالروح نفدي وطننا”، وقال أحدهم “لن نبايع هذا النظام المجرم، وسنستمر في ثورتنا”.

مازالت حناجر غضب لاتهدئ خرجت اليوم مظاهرات في قورقانياشمال إدلب رافضةلأي مصالحةمع الأسدالكبتاغون ورافضةلجميع سلطات الامر الواقع من الجولاني،ولأعضاء الائتلاف وتطالب بستمراربالثورةوتأكد على ضرورةإسقاط الأسد ومحاسبته

وتأكيداًعلى تمسك بثوابت الثورةالسورية واستمرارهاحتى تحقيق أهدافها pic.twitter.com/Ye7VBuCM6W — Osama Alshamy (@OsamaAlshamy166) January 20, 2023

وجاءت الاحتجاجات على خلفية أخبار متداولة عن سعي تركيا للمصالحة بين النظام والمعارضة السورية.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد اجتمع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع نظيره السوري بحكومة بشار، في موسكو، لأول مرة منذ 2011، وهو ما عدّه المناهضون للنظام بداية لإعادة العلاقات والتطبيع مع نظام الأسد.