جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع فعالية فلسطينية لزراعة الزيتون في الضفة الغربية (فيديو)

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الجمعة، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فعالية غرس أشجار الزيتون في أراض يهدد بمصادرتها جنوبي الضفة الغربية.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالضرب بأعقاب البنادق، واستولت على نحو 100 شتلة من أشجار الصبر والزيتون.

وأفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين والمنازل السكنية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما أعلنت الأراضي منطقة عسكرية مغلقة.

وتهدف الفعالية دعم صمود المواطنين الفلسطينيين في أراضيهم والتصدي لمخطط الاحتلال في المنطقة.

وقال يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، لوكالة الأناضول “الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة وصادر الأشتال، واعتدى بالضرب على المشاركين في الفعالية”.

وأضاف “الجيش الإسرائيلي يمارس إرهاب الدولة المنظم، ويهدف للسيطرة على تلك الأراضي لصالح مشاريع استيطانية”.

ولم يتم الإعلان عن وقوع أي إصابات في منطقة الجوايا الواقعة بالمنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق (ج) دون تراخيص، ويُعد الحصول عليها شبه مستحيلًا، وفق المواطنين الفلسطينيين.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.