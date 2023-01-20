بلومبرغ: أردوغان يستعد لتخفيف ديون ملايين المواطنين قبل الانتخابات

يتأهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان عن منحة -قد تكون الأكثر تكلفة حتى الآن- قبل الانتخابات، تتمثل في تخفيف ديون ملايين المواطنين، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة.

وستشطب الحكومة -حسب مقترح أوجزه حزب العدالة والتنمية الحاكم- فوائد المدفوعات المتراكمة على المستهلكين (وتشمل قروض الطلاب والغرامات الإدارية على فواتير استهلاك المياه) حتى آخر أيام العام الماضي، وقد يسمح المقترح ذاته بإعادة هيكلة شاملة لتلك الديون.

وقال بولنت توران نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في تصريح لبلومبرغ إن أردوغان من المحتمل أن يعلن مزيدًا من التفاصيل “في الأيام القليلة القادمة”.

Turkish President Erdogan is preparing to announce what could be his costliest pre-election giveaway yet with a plan to offer debt relief to millions of people https://t.co/2Ya9ZKcpdF — Bloomberg Economics (@economics) January 20, 2023

ويرغب الرئيس التركي في استمرار تدفق المنح الحكومية للأتراك المحدودي الدخل، فيما تتجاوز البلاد إحدى أكبر أزمات التضخم في العالم.

واليوم الجمعة، قال أينال جيفيكوز -مستشار لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو- إن تحالف المعارضة من المقرر أن يعلن، في فبراير/شباط المقبل، مرشحه في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل.

والأربعاء، أعلن أردوغان أن تركيا قد تسرّع موعد الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة، لتكون في 14 مايو بدلًا من منتصف يونيو/حزيران.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تقديم موعد الانتخابات يرجع إلى أن العطلات المختلفة ستكون في يونيو، ما يجعل الإقبال على الانتخابات أضعف.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى وجود سباق متقارب بين أردوغان وكتلة المعارضة التي تضم 6 أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري، الذين لم يعلنوا بعد عن مرشحهم الرئاسي.