بلومبرغ: أردوغان يستعد لتخفيف ديون ملايين المواطنين قبل الانتخابات

يتأهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان عن منحة -قد تكون الأكثر تكلفة حتى الآن- قبل الانتخابات، تتمثل في تخفيف ديون ملايين المواطنين، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة.

وستشطب الحكومة -حسب مقترح أوجزه حزب العدالة والتنمية الحاكم- فوائد المدفوعات المتراكمة على المستهلكين (وتشمل قروض الطلاب والغرامات الإدارية على فواتير استهلاك المياه) حتى آخر أيام العام الماضي، وقد يسمح المقترح ذاته بإعادة هيكلة شاملة لتلك الديون.

وقال بولنت توران نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في تصريح لبلومبرغ إن أردوغان من المحتمل أن يعلن مزيدًا من التفاصيل “في الأيام القليلة القادمة”.

Turkish President Erdogan is preparing to announce what could be his costliest pre-election giveaway yet with a plan to offer debt relief to millions of people https://t.co/2Ya9ZKcpdF

— Bloomberg Economics (@economics) January 20, 2023