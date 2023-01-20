أردوغان: اليونان تخالف معاهدة لوزان بتسليح الجزر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن اليونان تتخذ خطوات مخالفة لمعاهدة لوزان والاتفاقيات الأخرى بتسليح جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

ورأى الرئيس التركي أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس “غير كافية لتحديد مصير المنطقة”.

وكان ميتشوتاكيس أبدى في تصريحات بدافوس السويسرية ثقته بإمكانية حل المشاكل بين تركيا واليونان عن طريق الحوار، واستبعد نشوب حرب بينهما.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الصدد في الوقت والمكان المناسبين وتصرح به في الاجتماعات الدولية.

وفي شأن آخر، أكد أردوغان أن الشعب التركي هو من يحدد مصير البلاد وليس مجلة بريطانية (في إشارة إلى إيكونوميست).

وكانت إيكونوميست قالت في تحليل نشرته حول الانتخابات المزمع إجراؤها في تركيا أن “الرئيس أردوغان سيقود البلاد إلى كارثة عبر استخدام صلاحيات الرئاسة والبرلمان”.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، احتجت تركيا لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر أثينا مدرعات أمريكية المنشأ في جزيرتي مدللي وسيسام.

وحذّر أردوغان اليونان من “مغبة استفزازاتها التي تشكل لعبة خطرة عليها”.

وقال أردوغان إن تركيا “تتابع سياسات جارتها اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز، وستدفع ثمنها عاجلًا أو آجلًا”.

وتتهم تركيا اليونان بتسليح جزرها بشكل غير قانوني في شرقي بحر إيجة، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان عام 1923، ومعاهدة باريس عام 1947.