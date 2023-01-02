سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“نفاق مقزز”.. هجوم لاذع على رئيسة المفوضية الأوربية بعد تهنئة نتنياهو (فيديو)

2/1/2023

وسط مخاوف من تنصيب أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، أثارت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، غضب مسؤولين وحقوقيين ونشطاء أجانب، بتهنئتها لنتنياهو.

وهنأت أورسولا فون دير لاين بنيامين نتنياهو على المنصب الجديد، وكتبت عبر تويتر “تهانينا على ولايتك السادسة كرئيس لوزراء إسرائيل”.

وتابعت رئيسة المفوضية “نتطلع إلى العمل على تعزيز شراكتنا، وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، ومعالجة صدمات الحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

وانهالت الانتقادات على دير لاين لتهنئتها من وصفه المتابعون بأنه “مجرم حرب”. وقالت مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز “أشعر بقلق عميق لرؤية فون دير لاين تغض الطرف عن خطط وسياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ترقى إلى جرائم حرب”.

وتابعت المسؤولة الأممية في تغريدة “بدلًا من عملها كالمعتاد يجب على المفوضية الأوربية إدانة ومواجهة صدمات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة الدائمة وخططه لضم فلسطين”.

وعلّق النائب الأيرلندي بادريك ماك لوكلين على تهنئة المسؤولة الأوربية، بالقول “قالت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن هذه الدولة الإسرائيلية قد ارتكبت جريمة الفصل العنصري المعروفة دوليا، بحق الشعب الفلسطيني”.

وتساءل النائب عبر تغريدة “كيف يمكن المفوضية الأوربية أن تتمتع بأي مصداقية ما لم يتم حذف هذا المنشور وسحبه”.

وسأل السياسي البريطاني فيليب برودفود فون دير لاين قائلا “لماذا تهنئين رجلًا تعهد في حملته الانتخابية بتوسيع المستوطنات غير الشرعية وانتهاك القانون الدولي؟”.

ووصفت المسؤولة الإعلامية في منظمة العفو الدولية هجيرة مريم تغريدة رئيسة المفوضية الأوربية بـ”النفاق المقزز”.

وقالت إن “نتنياهو سيواصل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين”، مضيفة “يبدو أن فون دير لاين غافلة تماما عن هذا”.

ووصف النائب الأيرلندي كريس هازرد تغريدة لاين بأنها مهينة للغاية. وأوضح أن “نتنياهو مجرم حرب ولا مصلحة له في السلام في الشرق الأوسط”.

وشدد في تغريدته على أنه “يجب على الاتحاد الأوربي أن يوقف هذا التطبيع المثير للشفقة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

ومنح الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، الثقة لحكومة نتنياهو بعدما صوّت 63 من أعضاء الكنيست بالموافقة مقابل معارضة 54 آخرين من أصل 120 عضوًا.

وتعد هذه هي الحكومة السادسة برئاسة نتنياهو الذي يخلف يائير لابيد زعيم المعارضة الحالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي