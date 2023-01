“نفاق مقزز”.. هجوم لاذع على رئيسة المفوضية الأوربية بعد تهنئة نتنياهو (فيديو)

وسط مخاوف من تنصيب أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، أثارت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، غضب مسؤولين وحقوقيين ونشطاء أجانب، بتهنئتها لنتنياهو.

وهنأت أورسولا فون دير لاين بنيامين نتنياهو على المنصب الجديد، وكتبت عبر تويتر “تهانينا على ولايتك السادسة كرئيس لوزراء إسرائيل”.

وتابعت رئيسة المفوضية “نتطلع إلى العمل على تعزيز شراكتنا، وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، ومعالجة صدمات الحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

Congratulations Benjamin @netanyahu on your 6th term as Prime Minister of Israel. Looking forward to working on strengthening our partnership, promoting peace in the Middle East and addressing the shockwaves of Russia’s war against Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2022

وانهالت الانتقادات على دير لاين لتهنئتها من وصفه المتابعون بأنه “مجرم حرب”. وقالت مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز “أشعر بقلق عميق لرؤية فون دير لاين تغض الطرف عن خطط وسياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ترقى إلى جرائم حرب”.

وتابعت المسؤولة الأممية في تغريدة “بدلًا من عملها كالمعتاد يجب على المفوضية الأوربية إدانة ومواجهة صدمات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة الدائمة وخططه لضم فلسطين”.

I am deeply concerned to see @vonderleyen turning a blind eye to plans & policies of the new Israeli govt amounting to war crimes.Instead of its business as usual,@EU_Commission should condemn/counter the chronic shockwaves of Israel’s violent occupation & annexation of Palestine https://t.co/lRrGTKxpgY pic.twitter.com/WeXEoOtQOd — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) December 31, 2022

وعلّق النائب الأيرلندي بادريك ماك لوكلين على تهنئة المسؤولة الأوربية، بالقول “قالت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن هذه الدولة الإسرائيلية قد ارتكبت جريمة الفصل العنصري المعروفة دوليا، بحق الشعب الفلسطيني”.

وتساءل النائب عبر تغريدة “كيف يمكن المفوضية الأوربية أن تتمتع بأي مصداقية ما لم يتم حذف هذا المنشور وسحبه”.

Amnesty International and Human Rights Watch have both stated that his Israeli State have perpetrated the internationally recognised crime of Apartheid upon the Palestinian people. How can the European Commission have any credibility unless this post is deleted and withdrawn? https://t.co/4wcAT2ryt0 — Pádraig Mac Lochlainn TD (@PadraigMacL) December 31, 2022

وسأل السياسي البريطاني فيليب برودفود فون دير لاين قائلا “لماذا تهنئين رجلًا تعهد في حملته الانتخابية بتوسيع المستوطنات غير الشرعية وانتهاك القانون الدولي؟”.

So why exactly are you congratulating a man whose election pledge was to expand illegal settlements and violate international law? — Philip Proudfoot (@PhilipProudfoot) December 30, 2022

ووصفت المسؤولة الإعلامية في منظمة العفو الدولية هجيرة مريم تغريدة رئيسة المفوضية الأوربية بـ”النفاق المقزز”.

وقالت إن “نتنياهو سيواصل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين”، مضيفة “يبدو أن فون دير لاين غافلة تماما عن هذا”.

Netanyahu is going to continue Israel’s apartheid regime in #Palestine and @vonderleyen seems oblivious to the core. Disgusting hypocrisy https://t.co/ziIyzGE1JX — Hajira Maryam (@hajiramirza) December 31, 2022

ووصف النائب الأيرلندي كريس هازرد تغريدة لاين بأنها مهينة للغاية. وأوضح أن “نتنياهو مجرم حرب ولا مصلحة له في السلام في الشرق الأوسط”.

وشدد في تغريدته على أنه “يجب على الاتحاد الأوربي أن يوقف هذا التطبيع المثير للشفقة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

Deeply offensive from EU chief Netanyahu is a war criminal who has no interest in “peace in the Middle East” EU must cease this pathetic normalisation of Israeli apartheid 2023 must see an end to this grotesque ‘business as usual’ relationship with the brutal Israeli regime https://t.co/K3qcF7dZqh — Chris Hazzard MP (@ChrisHazzardSF) December 31, 2022

ومنح الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، الثقة لحكومة نتنياهو بعدما صوّت 63 من أعضاء الكنيست بالموافقة مقابل معارضة 54 آخرين من أصل 120 عضوًا.

وتعد هذه هي الحكومة السادسة برئاسة نتنياهو الذي يخلف يائير لابيد زعيم المعارضة الحالية.