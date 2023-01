شاهد: مقتل عشرات من الجنود الروس بضربة صاروخية أوكرانية وموسكو تقصف كييف بالمسيّرات

اعترفت روسيا، الاثنين، بمقتل 63 من جنودها بضربة استهدفت منطقة انفصالية شرقي البلاد، في أعلى حصيلة بشرية في هجوم واحد تقر بها موسكو منذ بداية حربها على أوكرانيا.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لم يسبق أن أبلغ الجيش الروسي -قليلا ما يتحدث عن عدد القتلى والجرحى في صفوفه- عن تكبد مثل هذه الخسائر الفادحة في هجوم واحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 63 جنديا قُتلوا بانفجار 4 صواريخ أطلقتها أنظمة “هيمارس”، وهو سلاح قدمته الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية.

وذكر الناطق باسم الوزارة الروسية إيغور كوناشنكوف أن 4 صواريخ ضربت “مركز انتشار موقتا” للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، بدون أن يحدد تاريخ الضربة.

وأكدت الوزارة أيضا أنها أسقطت اثنين من الصواريخ التي أطلِقت على هذا الهدف في ماكيفكا.

وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا، ليل السبت/الأحد، استُهدف فيه مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم أخيرا في روسيا.

ومن دون إعلان مسؤوليته عن الهجوم، تحدّث الجيش الأوكراني عن حصيلة أكبر بكثير قد تصل إلى 400 قتيل من الجنود.

ويأتي إعلان هذا الهجوم بعد تنفيذ عشرات من الضربات الروسية قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة، أوقعت 5 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.

وفجر الاثنين، تسببت الضربات الجوية الروسية في انقطاع التيار الكهربائي بالعاصمة كييف.

وقال مسؤول الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية أوليكسي كوليبا إن الروس أطلقوا أسرابا من المسيّرات من طراز شاهد “الإيرانية الصنع”، موضحا أن الضربات كانت تستهدف “بنى تحتية أساسية”.

وأكدت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها 47 مسيّرة وصاروخا روسيا، بينما قالت إنه “هجوم مروع”

وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة (دتيك) أن الهجوم ألحق “أضرارا” بالمنشآت التي تزوّد كييف بالكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار.

وبعد سلسلة هزائم عسكرية في الميدان وهجمات أوكرانية استهدفت الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، اختارت موسكو، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تكتيك قصف البنى التحتية في أوكرانيا، مما يتسبب في انقطاع الكهرباء والمياه بشكل منتظم.

ومساء الأحد وصباح الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “الروس يخسرون. المسيّرات والصواريخ وكل ما تبقى لن يساعدهم، لأننا معا”.

وأضاف “لن ينتزعوا منا استقلالنا. لن نعطيهم شيئا. سنردّ على كل ضربة روسية على كل مدننا وسكاننا”.

