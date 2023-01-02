رئيس المخابرات المصرية يزور السودان وينقل رسالة من السيسي إلى البرهان

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وذكر مجلس السيادة في بيان على فيسبوك أن رئيس المخابرات المصرية نقل رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس المخابرات المصري . pic.twitter.com/gwiq7FRhPJ — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) January 2, 2023

ونقل البيان تأكيد البرهان على أهمية العلاقات السودانية المصرية، وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وزار البرهان العاصمة المصرية القاهرة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، وأجرى مباحثات مع السيسي بشأن تطورات ملف “سد النهضة” الإثيوبي، إضافة إلى علاقات التعاون بين البلدين.