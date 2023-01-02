آلاف المسلمين يتظاهرون في الهند احتجاجا على قرار محكمة بهدم 4500 منزل (فيديو)

تظاهر الآلاف من المسلمين في مدينة “هالدواني”، شمالي الهند، احتجاجًا على قرار محكمة بهدم 4500 منزل بداعي أنها أقيمت دون تصاريح بناء.

وصادقت المحكمة العليا في ولاية أوتار خاند، التي توجد فيها المدينة، على قرار إزالة منازلهم لصالح إقامة محطة سكك حديدية.

لا يزال الآلاف من المسلمين يتظاهرون في الهند ، لأن النظام اليميني الهندوسي سوف يهدم 4500 منزل مسلم. pic.twitter.com/juCDiU5pYF — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@India__Muslim) January 1, 2023

وأمهلت المحكمة السكان أيامًا عدة قبل البدء بهدم المنازل، التي يقول السكان إنهم يعيشون فيها منذ عقود.

وشهدت الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة عام 2014.

وتعرض مسلمون للاعتقال والضرب من قبل السلطات، كما تعرضت منازل مسلمين للهدم وأغلقت مدارسهم في ولايات عدة.

وصدرت تصريحات مسيئة عدة من قبل مسؤولين في الحزب عن النبي محمد ﷺ، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد.