سياسة|الهند

آلاف المسلمين يتظاهرون في الهند احتجاجا على قرار محكمة بهدم 4500 منزل (فيديو)

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
تزايدت الهجمات ضد المسلمين في الهند منذ وصول حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة (غيتي)
2/1/2023-|آخر تحديث: 2/1/202301:12 AM (مكة المكرمة)

تظاهر الآلاف من المسلمين في مدينة “هالدواني”، شمالي الهند، احتجاجًا على قرار محكمة بهدم 4500 منزل بداعي أنها أقيمت دون تصاريح بناء.

وصادقت المحكمة العليا في ولاية أوتار خاند، التي توجد فيها المدينة، على قرار إزالة منازلهم لصالح إقامة محطة سكك حديدية.

وأمهلت المحكمة السكان أيامًا عدة قبل البدء بهدم المنازل، التي يقول السكان إنهم يعيشون فيها منذ عقود.

وشهدت الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة عام 2014.

 

وتعرض مسلمون للاعتقال والضرب من قبل السلطات، كما تعرضت منازل مسلمين للهدم وأغلقت مدارسهم في ولايات عدة.

وصدرت تصريحات مسيئة عدة من قبل مسؤولين في الحزب عن النبي محمد ﷺ، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل