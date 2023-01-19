شهيد يُسعفه شهيد.. الاحتلال يقتل أسيرا محررا ومعلّما خلال اقتحام واسع لمخيم جنين (فيديو)

أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، فجر اليوم الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

والشهيدان هما: جواد فريد حسين بواقنة (58 عامًا) وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية وأب لستة أولاد، والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عامًا)، وكلاهما من مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

وقال أمين سر حركة “فتح” إقليم جنين عطا أبو ارميلة لوكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المعلم بواقنة أثناء محاولته تقديم الإسعاف للشاب جبارين الذي أصيب أمام منزله في منطقة “الساحة” وسط مخيم جنين.





وأضاف أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم لتقديم العلاج ونقل المصابين إلى المستشفى، ما اضطر الأهالي لنقلهما إلى مستشفى ابن سينا بمركبة خاصة، وبعد وصولهما بوقت قصير أعلن عن استشهادهما متأثرين بإصابتيهما.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر أمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالبطن والفخذ والكتف، وحالتهم مستقرة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم 4 مواطنين بينهم الشقيقان أوس وهاني وهما ابنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد أبو زينة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين جبارين وبواقنة، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وأعلنت حركة “فتح” والقوى الوطنية والاسلامية في جنين الحداد على روحي الشهيدين، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة بتشييعهما الساعة 11 من أمام مستشفى جنين الحكومي.

وبارتقاء جبارين وبواقنة ترتفع حصيلة الشهداء إلى 17 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.

يُشار إلى أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدًا من محافظة جنين.