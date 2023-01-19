تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان توسيع الناتو وأزمة سوريا ومقاتلات إف 16

بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة وتركيا شراء أنقرة مقاتلات حديثة من طراز “إف 16” من واشنطن وتوسيع حلف شمال الأطلسي “الناتو” والوضع في سوريا وشرق المتوسط خلال الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وقال بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع إن الوزيرين الأمريكي أنتوني بلينكن والتركي مولود تشاووش أوغلو ناقشا تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين بما في ذلك تحديث أسطول المقاتلات التركية من طراز “إف 16”.

وذكر البيان أن بلينكن وتشاووش أوغلو أكدا دعمهما المطلق لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وضرورة إيجاد حل لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت الشكر لتركيا لدورها في عقد اتفاق الحبوب.

🇹🇷-🇺🇸 Stratejik Mekanizma Bakanlar Toplantısı’nın ikincisini gerçekleştirdik. Ekonomi, enerji, savunma sanayii, terörle mücadele ve konsolosluk konuları gündemimizdeydi.#Ukrayna, #Suriye ve #Afganistan’daki gelişmeler ile #NATO genişlemesini de ele aldık. pic.twitter.com/JplET3boUj — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 18, 2023

وقال البيان إن الوزيرين ناقشا تنفيذ المذكرة التي وقعتها فنلندا والسويد مع تركيا للمضي قدما في طلب انضمامهما لحلف الناتو.

وأضاف أنهما بحثا أيضا الوضع في منطقة شرق المتوسط، واتفقا على الحفاظ على الاستقرار واستمرار قنوات الاتصال في هذا الشأن.

Discussed many important issues with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu as part of the U.S.-Turkiye Strategic Mechanism. I look forward to continued coordination on @NATO’s response to Russia’s unprovoked war against Ukraine, Syria, and other challenges. pic.twitter.com/0zVYXYt2Od — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2023

وذكر البيان أن بلينكن وتشاووش أوغلو أكدا على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وعلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب تركيا في مواجهة الإرهاب.

وأضاف أن البلدين “اتفقا على تنسيق الجهود لمكافحة المنظمات الإرهابية وخاصة تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني”.

وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا، أشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا الالتزام بعملية سياسية بقيادة سورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه تحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل مفصل عن طلب تركيا تحديث سرب من مقاتلاتها “إف 16” وشراء أخرى جديدة من الطراز نفسه من الولايات المتحدة.

وقال الوزير التركي إنه “لا علاقة بين طلب تركيا (شراء) مقاتلات إف 16 وملف عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وينبغي للكونغرس الأمريكي عدم الربط بينهما”.

وفيما يتعلق بسوريا، قال الوزير التركي إن بلاده مستعدة “للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إعادة التركيز على سوريا، لكن واشنطن لم تف ببعض وعودها السابقة، وخاصة موضوع خريطة طريق منبج”.