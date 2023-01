تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان توسيع الناتو وأزمة سوريا ومقاتلات إف 16

بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة وتركيا شراء أنقرة مقاتلات حديثة من طراز “إف 16” من واشنطن وتوسيع حلف شمال الأطلسي “الناتو” والوضع في سوريا وشرق المتوسط خلال الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وقال بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع إن الوزيرين الأمريكي أنتوني بلينكن والتركي مولود تشاووش أوغلو ناقشا تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين بما في ذلك تحديث أسطول المقاتلات التركية من طراز “إف 16”.

وذكر البيان أن بلينكن وتشاووش أوغلو أكدا دعمهما المطلق لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وضرورة إيجاد حل لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت الشكر لتركيا لدورها في عقد اتفاق الحبوب.

وقال البيان إن الوزيرين ناقشا تنفيذ المذكرة التي وقعتها فنلندا والسويد مع تركيا للمضي قدما في طلب انضمامهما لحلف الناتو.

وأضاف أنهما بحثا أيضا الوضع في منطقة شرق المتوسط، واتفقا على الحفاظ على الاستقرار واستمرار قنوات الاتصال في هذا الشأن.

Discussed many important issues with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu as part of the U.S.-Turkiye Strategic Mechanism. I look forward to continued coordination on @NATO’s response to Russia’s unprovoked war against Ukraine, Syria, and other challenges. pic.twitter.com/0zVYXYt2Od

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2023