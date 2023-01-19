السيسي يعلق على أزمة الدولار الأخيرة في مصر (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن مصر كانت تواجه مشكلة في الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكن تم إنهاء جزء كبير منها.

وأضاف السيسي في كلمة خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، أن هناك معاناة، ولكن هذه الظروف الصعبة ستمر، مشيرًا إلى مرور مصر بظروف أصعب في السابق، لكن الشعب تغلب عليها، على حد قوله.

وذكر أنه تم القضاء بشكل كبير على مشكلة تكدس البضائع في الموانئ.

وأشار السيسي إلى قيام القوات المسلحة بتوزيع 3 ملايين من صناديق المواد الغذائية من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين، مضيفًا أن هذا الأمر سيستمر خلال الفترة القادمة.

وقال إنه يمكن التغلب على المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد بتكاتف الجميع، مضيفًا أن هذه المرحلة الصعبة بمثابة اختبار لقدرة الدولة والمواطنين على التحمل وفرصة لمعرفة هذه القدرات.

وقال السيسي إن كل محنة تمر بها البلاد تتحول إلى منحة عبر الإرادة والعمل والأمل.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن الأرقام الأولية تظهر أن الصادرات المصرية بلغت 53.8 مليار دولار في 2022 ارتفاعًا من حوالي 45 مليار دولار في العام السابق.

وتواجه مصر في الآونة الأخيرة أزمة عملة فاقمتها الحرب في أوكرانيا وقرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يستلزم تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق.

وفقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس/آذار 2021 حتى وصل إلى 32 جنيهًا مقابل الدولار قبل أن يتراجع إلى نحو 29.5 جنيهًا، وتسارع التضخم إلى 21.3% في ديسمبر/كانون الأول في أعلى مستوى منذ 5 سنوات.