سلطات المكسيك تعثر على 269 مهاجرا في مقطورة قرب الحدود الجنوبية

قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة إن السلطات المكسيكية عثرت على 269 مهاجرًا من أمريكا الوسطى والجنوبية متكدسين في مقطورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال المعهد في بيان إن عملاء اتحاديين رصدوا المقطورة البيضاء في نقطة للتحقق من الهجرة في مدينة توستا جوتييرز بولاية تشياباس الجنوبية. واعتقلت الشرطة السائق بعد محاولته الفرار.

ويمر العديد من المهاجرين عبر توستا في رحلتهم هربا من الفقر والعنف في أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية.

وكانت المدينة موقعًا لحوادث مميتة، منها مقتل أكثر من 50 مهاجرًا معظمهم من أمريكا الوسطى قبل عام عندما انقلبت مقطورة أثناء الدوران في منحنى حادّ.

وذكر البيان أن غالبية المهاجرين الـ269 الذين اكتشفتهم السلطات كانوا من غواتيمالا، وأن بينهم 3 من السلفادور و3 من الإكوادور واثنين من هندوراس.

وأضافت أن 20 من المسافرين كانوا قُصّرًا لا يرافقهم ذووهم، وتم نقل المهاجرين إلى مكاتب معهد الهجرة لتحديد وضعهم.

