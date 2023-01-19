سياسة|المكسيك

سلطات المكسيك تعثر على 269 مهاجرا في مقطورة قرب الحدود الجنوبية

المهاجرون الذين اكتشفوا عند في تشيابا دي كورزو بولاية تشياباس بالمكسيك (رويترز)
19/1/2023-|آخر تحديث: 19/1/202304:09 PM (مكة المكرمة)

قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة إن السلطات المكسيكية عثرت على 269 مهاجرًا من أمريكا الوسطى والجنوبية متكدسين في مقطورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال المعهد في بيان إن عملاء اتحاديين رصدوا المقطورة البيضاء في نقطة للتحقق من الهجرة في مدينة توستا جوتييرز بولاية تشياباس الجنوبية. واعتقلت الشرطة السائق بعد محاولته الفرار.

ويمر العديد من المهاجرين عبر توستا في رحلتهم هربا من الفقر والعنف في أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية.

وكانت المدينة موقعًا لحوادث مميتة، منها مقتل أكثر من 50 مهاجرًا معظمهم من أمريكا الوسطى قبل عام عندما انقلبت مقطورة أثناء الدوران في منحنى حادّ.

وذكر البيان أن غالبية المهاجرين الـ269 الذين اكتشفتهم السلطات كانوا من غواتيمالا، وأن بينهم 3 من السلفادور و3 من الإكوادور واثنين من هندوراس.

وأضافت أن 20 من المسافرين كانوا قُصّرًا لا يرافقهم ذووهم، وتم نقل المهاجرين إلى مكاتب معهد الهجرة لتحديد وضعهم.

وتصل أعداد قياسية من المهاجرين غير النظاميين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وقد ألقت دوريات الحدود القبض على نحو 1.7 مليون شخص خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في التاريخ خلال سنة واحدة.

وتم ترحيل أكثر من مليون من هؤلاء بموجب القانون المعروف باسم المادة (42) الذي بدأ تطبيقه عام 2020 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ويشكل المهاجرون المكسيكيون وأحفادهم الآن جزءًا كبيرًا من سكان الولايات المتحدة، وقد أصبحوا من أكثر المجموعات الاجتماعية والثقافية تأثيرًا في البلاد.

وبموجب خطة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع الشهر الجاري سيُسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر يستوفون الشروط المطلوبة، بالدخول إلى الولايات المتحدة كل شهر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا إذا وصلوا على متن طائرات، مع تشديد القيود على أولئك الساعين للدخول بشكل غير قانوني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز