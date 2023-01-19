سلطات المكسيك تعثر على 269 مهاجرا في مقطورة قرب الحدود الجنوبية

قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة إن السلطات المكسيكية عثرت على 269 مهاجرًا من أمريكا الوسطى والجنوبية متكدسين في مقطورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال المعهد في بيان إن عملاء اتحاديين رصدوا المقطورة البيضاء في نقطة للتحقق من الهجرة في مدينة توستا جوتييرز بولاية تشياباس الجنوبية. واعتقلت الشرطة السائق بعد محاولته الفرار.

ويمر العديد من المهاجرين عبر توستا في رحلتهم هربا من الفقر والعنف في أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية.

Rescatan en México a 269 migrantes que viajaban hacinados en un camión (FOTOS) Entre los migrantes, que provienen de diferentes países latinoamericanos, viajaban varios menores sin la compañía de un familiar. pic.twitter.com/HDa67NGR5l — Chuyên Gia Xuất Nhập Cảnh Dịch vụ làm visa (@chuyengiaxuatnc) January 19, 2023

وكانت المدينة موقعًا لحوادث مميتة، منها مقتل أكثر من 50 مهاجرًا معظمهم من أمريكا الوسطى قبل عام عندما انقلبت مقطورة أثناء الدوران في منحنى حادّ.

وذكر البيان أن غالبية المهاجرين الـ269 الذين اكتشفتهم السلطات كانوا من غواتيمالا، وأن بينهم 3 من السلفادور و3 من الإكوادور واثنين من هندوراس.

وأضافت أن 20 من المسافرين كانوا قُصّرًا لا يرافقهم ذووهم، وتم نقل المهاجرين إلى مكاتب معهد الهجرة لتحديد وضعهم.

Mexican authorities have found 269 migrants from Central and South America crowded into a tractor trailer near the country’s southern border, Mexico’s National Institute of Migration said on Tuesday (Jan.17).#migrants #Chiapas #Mexico #icr360 #NewsUpdate pic.twitter.com/Ju52XPWJXQ — International Crisis Room 360 (@ICR360) January 19, 2023

وتصل أعداد قياسية من المهاجرين غير النظاميين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وقد ألقت دوريات الحدود القبض على نحو 1.7 مليون شخص خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في التاريخ خلال سنة واحدة.

وتم ترحيل أكثر من مليون من هؤلاء بموجب القانون المعروف باسم المادة (42) الذي بدأ تطبيقه عام 2020 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

#CNN Autoridades de México encuentran a 269 migrantes hacinados en un tráiler en Chiapas. Autoridades mexicanas encontraron a 269 personas migrantes de Centro y Sudamérica hacinadas en la caja de un tráiler cerca de la frontera sur del país, i… https://t.co/qOQ1QH4cpD pic.twitter.com/fjrVAw2NT2 — 🇺🇦🇳🇮Reportes Nicas!🇳🇮🇺🇦 (@ReporteNi) January 19, 2023

ويشكل المهاجرون المكسيكيون وأحفادهم الآن جزءًا كبيرًا من سكان الولايات المتحدة، وقد أصبحوا من أكثر المجموعات الاجتماعية والثقافية تأثيرًا في البلاد.

وبموجب خطة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع الشهر الجاري سيُسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر يستوفون الشروط المطلوبة، بالدخول إلى الولايات المتحدة كل شهر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا إذا وصلوا على متن طائرات، مع تشديد القيود على أولئك الساعين للدخول بشكل غير قانوني.