“الخميس الأسود”.. إضراب واسع في فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد (فيديو)

تستعد فرنسا لإضراب حاشد يوم الخميس، مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي يراهن عليه الرئيس إيمانويل ماكرون في مستقبله السياسي ببلد منقسم.

وأفاد موفد الجزيرة مباشر بأن الإضراب يأتي تحت مظلة النقابات العمالية التي توحدت للمرة الأولى منذ عشرات السنين وأبرزها قطاع المواصلات.

وأوضح أن رجال الشرطة غير المكلفين بمواجهة الإضراب أيضًا سيشاركون في الإضراب ولكن بزي مدني.

وأوضح موفد الجزيرة مباشر أن الإضراب سيبدأ من ميدان الجمهورية، ثم تتجه المظاهرات نحو ميدان الأمة.

La France qui défile derrière moi demande à être respectée. C'est la France qui se lève tôt, qui transporte, soigne, éduque, qui tient le pays debout. Enfermés dans leurs ministères, tous les jours ils la méprisent. Borne, Dussopt, Macron, aujourd'hui, cette France vous répond ! pic.twitter.com/KhzfQ8Qyat — François Ruffin (@Francois_Ruffin) January 19, 2023

رفض شعبي واسع

ويصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64عامًا بدلًا من 62 حاليًّا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.

على الصعيد السياسي، فإن الرهان كبير بالنسبة لحكومة لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية.

ويعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، وتقترح المعارضة اليمينية الكلاسيكية وحدها تسوية بين الطرفين.

وستتم تعبئة أكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال المظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع مشاركة أن نحو ألف من المتظاهرين “قد يلجؤون إلى العنف”.

ودعت الحكومة إلى ألا يؤدي التحرك إلى “تعطيل” البلاد، وأعربت عن أملها ألا يستمر طويلًا.

القطاعات الحيوية في فرنسا تدخل في إضراب واسع احتجاجا على تعديل نظام التقاعد https://t.co/ooxp1rM4UV pic.twitter.com/ZFz6zkPv6x — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) January 19, 2023

“الخميس الأسود”

وقال الوزير المفوض للنقل كليمان بون “سيكون يوم خميس صعبًا جدًّا، اضطرابات كبيرة في وسائل النقل” داعيًا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد.

كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس أورلي، بسبب إضراب المراقبين الجويين.

وفي السكك الحديدية، تتوقع شركة (إس إن سي إف) الوطنية “اضطرابات كبيرة” مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقًا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من 10.