أطفال مؤثرون في مواقع التواصل يتضامون مع حملة الجزيرة مباشر لدعم النازحين السوريين (فيديو)

تضامن 3 أطفال أشقاء مشهورون على مواقع التواصل الاجتماعي مع النازحين في مخيمات الشمال السوري، عبر حملة (12 شتاء قارسًا) التي أطلقتها الجزيرة مباشر، وتهدف إلى تسليط الضوء على معاناة النازحين السوريين.

وقال الأشقاء الثلاثة سلطان وعزت وعبير فيزو، إن الأطفال النازحين يرتجفون من البرد في فصل الشتاء، ولا يجدون ما يحميهم من ظروف الطقس الصعبة والثلوج، مشيرين إلى أنهم حرموا من التعليم واللعب وحقوق أخرى كان يجب أن يتمتعوا بها كأطفال.

ودعوا عبر النافذة التفاعلية للجزيرة مباشر إلى دعم الأطفال النازحين ماديًا ومعنويًا، لافتين إلى أنهم يسعون لإيصال صوتهم إلى العالم كله.

وقال الأطفال المشهورون إنه “لولا قدر الله تعالى لكانوا هم أيضًا يعيشون الآن بمخيمات النزوح في البرد الشديد”، مضيفين أن “أطفال المخيمات لم يختاروا بأنفسهم هذا المكان ليعيشوا، بل الحياة أجبرتهم على ذلك”.

وأعربوا عن تمنياتهم في أن يضطلع الجميع بمسؤوليته تجاه أطفال سوريا، ويساعدوهم في رفع معاناتهم من البرد في فصل الشتاء.

وأطلقت الجزيرة مباشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسًا”.

وتأتي التغطية في ظل شح الوقود وارتفاع أسعار الملابس وتكرار سيناريو الشتاء الماضي.