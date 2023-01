16 قتيلا بينهم وزير داخلية أوكرانيا ونائبه إثر تحطم مروحية قرب روضة أطفال في كييف (فيديو)

قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان، إثر تحطم طائرة مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، وفق ما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان “لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان”. وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يوجين ينين ووزير الدولة يوري لوبكوفيتش، كانوا على متن المروحية.





وقال حاكم منطقة كييف (أوليكسي كوليبا) إن طائرة مروحية سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء، مضيفًا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا، وأن هناك عددًا من القتلى.

وأفاد إيغور كليمنكو قائد الشرطة الوطنية الأوكرانية، في مؤتمر صحفي، بتحطم الطائرة في منطقة بروفاري وكان على متنها 9 أشخاص.

وأشار إلى سقوط ما مجموعه 16 قتيلًا. وأضاف أن 22 ضحية في المستشفى الآن، بينهم 10 أطفال.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 18, 2023

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تلغرام “كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أُجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا”.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى يحترق وأشخاصًا يصرخون.

In an unfortunate incident, a helecopter carrying senior Ukrainian official shot down by its own air defence system while it is entering in #Kyiv. 18 people lost their lives including interior minister of Ukraine. Cause of incident is malfunctioning of ADS. (Sources) pic.twitter.com/Qgr7f2ZoW4 — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 18, 2023

ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة، ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا التي شنت هجومًا عسكريًّا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ولم يُشِر المسؤولون الأوكرانيون إلى أي هجوم روسي بالمنطقة في ذلك الوقت.