وفد دبلوماسي أوربي يزور المسجد الأقصى ومدير أوقاف القدس يكشف له تطورات الأوضاع (فيديو)

زار وفدٌ دبلوماسي من الاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وأطلعوا عن كثب على تطورات الأوضاع فيه.

وكان في استقبال الوفد، الذي ضم 35 ممثلًا وقنصلا من الاتحاد الأوربي، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الشيخ عمر الكسواني.

ورحب الخطيب، بممثلي الاتحاد الأوربي والوفد المرافق، مؤكدًا على أهمية زيارتهم للمسجد الأقصى كمسجد إسلامي تحت وصاية الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ورافق مدير أوقاف القدس، ممثلي الاتحاد الأوربي في جولة أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، وقدم لهم شرحًا عن أهمية المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة الاحتلال تغيير الوضع القائم فيه من خلال استمرار اقتحامات المستوطنين له.

كما أطلعهم على جميع مشاريع الاعمار الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك، والتي تحول حكومة الاحتلال من إتمامها.

تغطية صحفية: "وفود دبلوماسية دولية تضم شخصيات من الاتحاد الأوروبي وسفراء تصل إلى المسجد الأقصى لعقد اجتماع "رفيع المستوى" مع دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس". pic.twitter.com/UuKecVm7mF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 18, 2023

اقتحامات متواصلة

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 103 مستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.