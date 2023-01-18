منظمة إسرائيلية توثق لحظة استشهاد مواطن فلسطيني وتكذّب رواية الاحتلال (فيديو)

نشرت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، مقطع فيديو يوثق لحظة قتل الاحتلال رائد النعسان الذي استُشهد خلال اقتحام قرية المغير شرق رام الله في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال قد زعمت أن الشهيد رائد النعسان ألقى زجاجة حارقة نحو القوات، مما دفعها إلى استهدافه، إلا أن تحقيق “بتسيلم” الميداني وتوثيق الفيديو للحادثة يوضحان عدم صحة الرواية الإسرائيلية، حيث لم يقم أحد من الشبان الفلسطينيين بمن فيهم الشهيد النعسان بإلقاء قنابل حارقة على جنود الاحتلال.

وكانت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية قد وثقت استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 5 قاصرين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.





وقال كريم جبران، مدير قسم البحث الميداني بمنظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، إن استشهاد رائد النعسان برصاص قوات الاحتلال كان فعلا متعمدا، مشيرا إلى أن المقطع المصور أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جيش الاحتلال تعمّد قتل النعسان، وحاول “كعادته” تقديم مجموعة من التبريرات.

وأوضح أن الصور المقدَّمة أكدت أن النعسان لم يكن يشكل خطرا على جنود الاحتلال، ومع ذلك تم استهدافه بشكل مباشر.

وأضاف جبران أن قوات الاحتلال قدّمت التبريرات ذاتها عقب استهدافها، منذ يومين، الشهيد أحمد كحلة الذي أصيب على مستوى الجزء العلوي للجسد ومن مسافة صفر، موضحا أن التوثيق بالفيديو فضح الدعايات الإسرائيلية الكاذبة مرة أخرى، على حد وصفه.

وأوضح جبران أن منظمة “بتسيلم” طالبت مرات عدة بفتح تحقيقات في الإعدامات الميدانية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأنه في كل مرة يتم تبرئة قوات جيش الاحتلال.

وقال إن هدف قوات الاحتلال من هذه الإعدامات الميدانية هو “فرض السيادة في المناطق المحتلة، ودفع الفلسطينيين إلى قبول العيش تحت نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي”.