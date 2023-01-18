لقاء تشاوري في أبو ظبي بحضور قادة من دول الخليج ومصر والأردن

شارك عدد من قادة دول الخليج ومصر والأردن في لقاء تشاوري في أبوظبي بالإمارات، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “الازدهار والاستقرار في المنطقة”.

وحضر اللقاء التشاوري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن.

سمو الأمير يشارك في اللقاء الأخوي التشاوري الذي عقد تحت عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة" بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة#قناhttps://t.co/NDo9NkyEkF pic.twitter.com/6sFamgFAGM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 18, 2023

وكتب أمير قطر على تويتر أن القادة ناقشوا خلال اللقاء “سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا”.

سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا.

شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. pic.twitter.com/uZhqVIn3my — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 18, 2023

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القادة “استعرضوا عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة كافة”.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل والوفد المرافق له إلى أبو ظبي، حيث كان في استقبالهم بالمطار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.