سياسة

لقاء تشاوري في أبو ظبي بحضور قادة من دول الخليج ومصر والأردن

اللقاء التشاوري بين قادة من دول الخليج والأردن ومصر
القادة خلال اللقاء التشاوري (قنا)
18/1/2023-|آخر تحديث: 18/1/202308:47 PM (مكة المكرمة)

شارك عدد من قادة دول الخليج ومصر والأردن في لقاء تشاوري في أبوظبي بالإمارات، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “الازدهار والاستقرار في المنطقة”.

وحضر اللقاء التشاوري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن.

وكتب أمير قطر على تويتر أن القادة ناقشوا خلال اللقاء “سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القادة “استعرضوا عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة كافة”.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل والوفد المرافق له إلى أبو ظبي، حيث كان في استقبالهم بالمطار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية + وكالة الأنباء القطرية