بالتكبير والحجارة وإشعال الإطارات.. فلسطينيون يواجهون قوات الاحتلال بعد اقتحامها نابلس (فيديو)

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحامه مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرقي نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

وأضاف الشهود، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال، فيما وقع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين والجيش قرب الموقع.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق الشبان الفلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في مقام يوسف، تحت حراسة قوات الاحتلال، لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما، يدعى يوسف دويكات.