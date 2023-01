من المكان نفسه لاستشهاده.. لقاء سابق مع ضابط فلسطيني قتله الاحتلال في الخليل (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابقًا للضابط في جهاز الشرطة الفلسطينية حمدي أبو دية، الذي استشهد أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وتحدث أبو دية في المقطع، عن لحظة تحرره في وقت سابق من سجون الاحتلال بعد أن قضى بها 4 سنوات عندما كان طالبًا بالثانوية.

وحكى أبو دية ظروف اعتقاله الأولى، حيث تم اعتقاله منذ 16 عامًا عند جسر حلحول، (وهو المكان نفسه الذي استشهد فيه أمس) بدعوى أنه مطلوب لأجهزة الأمن الإسرائيلية، معبرًا عن فرحته بالخروج من سجون الاحتلال، ومؤكدًا بأن الحرية هي أغلى ما يملك الإنسان، وتمنى أن يحظى بها جميع الأسرى والمعتقلين خلف سجون المحتل.

A former interview obtained from PASF archive:

Our PASF lieutenant commander. Hamdi Abudia, who was killed earlier today during gunfire exchange with the Israeli occupation forces near Halhoul Hebron.

He got killed at the same checkpoint he was first imprisoned at 16 years ago pic.twitter.com/DqsgRLSfHc

— Younis | يونس (@ytirawi) January 17, 2023