الهند.. استنكار واسع لهدم مسجد بُني قبل نحو 5 قرون (فيديو)

استنكر ناشطون في الهند قيام السلطات بهدم مسجد شاهي التاريخي في مدينة “الله آباد” بولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

وقال الدكتور ظفر الإسلام خان، رئيس تحرير صحيفة “ملي غازيت” الهندية، للجزيرة مباشر إن المسجد هُدم قبل أيام من إصدار محكمة محلية قرارها في الأمر.

وقالت السلطات إن المسجد هُدم بهدف توسعة الطريق، لأن “وجوده في موقعه الحالي يعوق هذه التوسعة”.

وذكر خان في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن هدم المسجد تم بسبب عدم وجود أوراق ملكية له، مشيرا إلى أن هذا يُعَد أمرا “مضحكا” لأن المسجد بُني منذ نحو 5 قرون قبل استقلال الهند، وقبل وجود إدارة الأشغال العامة التي هدمت المسجد.

وأضاف أنه كان من المفترض أن تتدخل إدارة الآثار الهندية لحماية المسجد من الهدم.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو يوثق هدم الجرافات جزءا كبيرا من المسجد.

هدم مسجد🕌 يعود إلى القرن السادس عشر في #الهند🇮🇳 لتوسعة الطريق#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/55U1B37kFP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2023

وقال خان إنه تم تهميش المسلمين في الهند حاليا بصورة كاملة، مشيرا إلى عدم وجود وزير مسلم في الحكومة المركزية للبلاد.

وأضاف أنه يتم التضييق على المسلمين في جميع الولايات التي يحكمها حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي، من أجل الفوز في الانتخابات العامة القادمة.





وتشهد الهند، منذ أكثر من عامين، حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب “بهاراتيا جاناتا”، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.

ويشكّل المسلمون نحو 13% من تعداد سكان الهند البالغ مليارا و350 مليون نسمة.