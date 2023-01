استطلاع: 40% من الأمريكيين يرون أن إسرائيل تعامل الفلسطينيين معاملة “النازيين”

أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الأمريكيين يعتقدون أن سلطات الاحتلال تعامل الفلسطينيين معاملة “النازيين”، وهو ما عُدّ مؤشرًا على تدهور سمعة إسرائيل في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا لمركز (ADL) الذي أصدر الاستطلاع، فإن إسرائيل مختلطة منذ البداية في التفريق بين معاداة السامية وكيفية تعريف ذلك، وأن اليهود أكثر ولاءً لإسرائيل من الولايات المتحدة، وأن لهم تأثيرًا كبيرًا على عالم الأعمال في وول ستريت (مركز المال العالمي) ولديهم الكثير من القوة داخل الولايات المتحدة.

وأجرى المركز، الذي يقيس المواقف المعادية للسامية بين الأمريكيين منذ أوائل الستينيات، بحثًا ميدانيًّا استمر عامًا كاملًا بهدف دراسة الأدبيات البحثية عن التحيز ومعاداة السامية، التقى خلاله عددًا من القادة الأكاديميين والمجتمعيين فضلًا عن إجراء العديد من المقابلات النوعية.

وكشف الاستطلاع عن تزايد ملحوظ وغير مسبوق في معدلات “الكراهية” لليهود بين المواطنين الأمريكيين، كما أبدى نحو 18% عدم رغبتهم في قضاء وقت مع أشخاص يدعمون إسرائيل.

وقال إن ثمة زيادة ملحوظة في أعداد الشبان الأمريكيين المناهضين لإسرائيل، أكثر من الأجيال الأكبر سنًّا التي ما زالت تحظى إجمالًا بمواقف داعمة للاحتلال.

وفي الوقت الذي رأى فيه 46% ممن شملهم الاستطلاع أن إسرائيل ليست رائدة في مجال التكنولوجيا، قال 24% منهم إنها لا تقدّم إسهامًا إيجابيًّا للعالم، وتؤثر سلبًا على معايير الديمقراطية.

ومن المعلوم أن الأبحاث المرتبطة باستطلاعات الرأي، تكاد تكون نشاطًا يوميًّا في المعاهد والجامعات ومراكز البحث الأمريكية، وتشمل جميع الأنشطة اليومية والحقول المعرفية، لكن الجديد في هذا الاستطلاع أنه لا يركز على الآراء المجردة وإنما يسعى لقياس “مشاعر” الأمريكيين تجاه إسرائيل.

وأثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب جدلًا واسعًا أواخر عام 2021 على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر وسائل إعلام عبرية تسجيلًا مسربًا له قال فيه لصحفي إسرائيلي إن اليهود في الولايات المتحدة لا يحبون إسرائيل.

وأظهر استطلاع آخر للرأي في الولايات المتحدة أجرته مؤسسة (هارفارد هاريس) تراجع التأييد لإسرائيل في أوساط الشباب الأمريكي، إذ ألقى 60% من المستطلعة آراؤهم (بين 18 و34 عامًا) باللوم على إسرائيل في حربها الأخيرة على قطاع غزة.

'Who is more responsible for the violence in the Mideast – Israel or Hamas?'

All:

Hamas: 60%

Israel: 40%

18-34:

Israel: 60%

Hamas: 40%

35-49:

Israel: 51%

Hamas: 49%

50-64:

Hamas: 72%

Israel: 28%

65+:

Hamas: 76%

Israel: 24%

Harris Poll / May 20, 2021 / n=1945 / Online

— Polling USA (@USA_Polling) May 30, 2021