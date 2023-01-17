هدم مسجد يعود إلى القرن السادس عشر في الهند بدعوى توسعة الطريق (فيديو)

هدمت السلطات الهنديا مسجدا أثريا بُني قبل نحو 5 قرون، بدعوى توسعة الطريق العام.

ووثّقت تسجيلات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هدم الجرافات لمسجد “شاهي” التاريخي، الذي يعود إلى القرن السادس عشر، في ولاية أوتار براديش.

ورفض مركز مدينة “الله آباد”، الموجود فيها المسجد، التماسا لإيقاف الهدم، مدعيا بناءه بشكل غير قانوني.

ووفقا لوسائل إعلام هندية، فقد بنى المسجد -الذي هُدم في 9 يناير/كانون الثاني بحضور قوى أمنية إدارية ومسؤولين- الأفغاني شير شاه سوري.

وحاول السكان المحليون اللجوء إلى المحكمة العليا لإنقاذ المسجد، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

هدم مسجد🕌 يعود إلى القرن السادس عشر في #الهند🇮🇳 لتوسعة الطريق#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/55U1B37kFP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2023

وتشهد الهند منذ أكثر من عامين حملات اضطهاد واسعة، وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب “بهاراتيا جاناتا”، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.

ويشكّل المسلمون نحو 13% من تعداد سكان الهند البالغ مليارا و350 مليون نسمة.