مظاهرات في السودان للمطالبة بمدنية الدولة والقصاص لضحايا الثورة (فيديو)

تظاهر مئات من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأم درمان تحت شعار “مليونية 17 يناير”، للمطالبة بحكم مدني في البلاد والقصاص لضحايا الثورة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الأمن وهي تطلق غازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين الذين دعتهم قوى الثورة إلى التوجه إلى القصر الجمهوري.

وشهدت شوارع في الخرطوم وأم درمان مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

وطالب المحتجون بمحاسبة “قتلة المتظاهرين”، ورفضوا الاتفاق الإطاري وتطوراته الأخيرة.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.