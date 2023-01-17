مصر.. قمة تجمع السيسي وعباس والملك عبد الله لبحث تحديات القضية الفلسطينية

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، عقد قمة بين قادة مصر والأردن وفلسطين في القاهرة لبحث تحديات القضية الفلسطينية.

وقال متحدث الرئاسة المصرية بسام راضي “عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر الثلاثاء قمة ثلاثية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني بقصر الاتحادية (شرقي العاصمة)”، ولم يذكر تفاصيل أكثر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن انعقاد القمة يأتي في سياق بلورة رؤية واستراتيجية عربية، لطرحها على المجالس الوزارية، والانطلاق إلى المجتمع الدولي، لتكوين جبهة دولية عريضة مساندة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الاثنين، إن “القمة الثلاثية بالقاهرة تأتي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي بمثابة رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر وليس الجانب الإسرائيلي فقط بأن فلسطين ليست وحدها أمام التحديات”.

وأوضح المالكي في تصريحاته للوكالة الفلسطينية، أن بلاده “أمام تحديات خطيرة موجهة للعرب وليس فلسطين فقط عبرت عنها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، من خلال إجراءاتها وسياساتها”.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو، التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأنها “الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري وتحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم وزير الأمن القومي بالحكومة “المتطرفة” الجديدة إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى مدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وفي 6 يناير أقرّت حكومة الاحتلال 5 عقوبات للفلسطينيين إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها اقتطاع عشرات من ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المنافذ نيابة عن السلطة الفلسطينية.