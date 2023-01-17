روسيا تعلن تغييرات كبيرة في الجيش ولقاء مرتقب مع رئيس المخابرات الأمريكية

قالت روسيا إنها تخطط لإجراء تغييرات كبيرة في قواتها المسلحة على مدار 3 أعوام، بما يشمل زيادة عدد تلك القوات إلى 1.5 مليون فرد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عقد لقاء بين رئيس مخابراتها ونظيره الأمريكي “سيكون مفيدًا”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عملية الهيكلة ستمتد من العام الجاري حتى عام 2026 وستشمل هيكلة للقوات المسلحة وإصلاحات إدارية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه “لا سبيل لضمان الأمن العسكري للدولة وحماية الكيانات الجديدة والمنشآت الحيوية في الاتحاد الروسي إلا من خلال تعزيز المكونات الهيكلية الرئيسية للقوات المسلحة”.

اجتماع استخباري

من ناحية أخرى، قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن عقد اجتماع آخر بين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، سيكون مفيدا، ولكنه لم يشر إلى توقيت محتمل.

والتقى ناريشكين مع بيرنز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالعاصمة التركية أنقرة، وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن بيرنز حذر روسيا من عواقب أي استخدام للأسلحة النووية، وأثار في الاجتماع قضية السجناء الأمريكيين.

وقال ناريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء إن اجتماعًا آخر “ممكن”، من دون توضيح.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين “لا يمكن استبعاد ذلك، وبالطبع هذا النوع من الحوار يبدو منطقيًّا.. لا أعلم شيئًا عن الموعد الدقيق لانعقاده”.

وأرسلت واشنطن بيرنز، الذي يتحدث الروسية، إلى موسكو أواخر 2021 لتحذير بوتين من حشد القوات حول أوكرانيا.

قتلى بالآلاف

من ناحية أخرى، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس السويسري إن أوكرانيا سجلت 80 ألف جريمة ارتكبتها القوات الروسية ومقتل أكثر من 9000 مدني بينهم 453 طفلا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وأضاف “لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد. سيُحاكم كل مجرم”، مكررًا أن أوكرانيا تريد إقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة القادة السياسيين الروس ودفع تعويضات عن الدمار الذي أحدثه الهجوم الروسي.