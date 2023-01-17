رئيس المخابرات التركية يلتقي البرهان وحميدتي في الخرطوم.. ماذا دار في اللقاءين؟

التقى رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، الاثنين، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ونقل بيان لمجلس السيادة، عن البرهان إشادته بالعلاقات “القوية والقديمة” بين تركيا والسودان.

وأكد البرهان على رغبتهم في تعزيز العلاقات بين “البلدين والشعبين الصديقين” على كافة الأصعدة.

وأشار البرهان إلى أن زيارة فيدان إلى الخرطوم تنبع من الرغبة القائمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

بدوره، وصف فيدان الزيارة بـ”المثمرة” مشددا على أن “تركيا والسودان وصلا في تعاونهما والتنسيق القائم بينهما إلى أهدافهما فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يؤكد أزلية العلاقات بين تركيا والسودان pic.twitter.com/rBaBVsXLw4 — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) January 16, 2023

وفي إطار زيارته إلى الخرطوم، التقى فيدان أيضا بحميدتي في القصر الرئاسي بالعاصمة، وحضر اللقاء من الجانب السوداني، مدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.

وأعرب حميدتي عن ترحيبه بزيارة رئيس المخابرات التركية إلى السودان، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين أنقرة والخرطوم، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة بين شعبي البلدين.

وشدد حميدتي على أن علاقات بلاده مع تركيا “استراتيجية وأزلية”، وأن السودان يوليها اهتماما خاصا، داعيا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وأكد فيدان أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع السودان على كافة الأصعدة.

كما شدد على دعم تركيا للاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري السوداني مع القوى المدنية في البلاد، والجهود التي تحقق الاستقرار في السودان.

وأعرب فيدان عن استعداد تركيا لتقديم الدعم للسودان، بما يحقق الاستقرار في البلاد.

⭕️ نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس المخابرات التركية pic.twitter.com/gscZP8XaTN — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) January 16, 2023

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا هي (العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، قضية شرقي السودان).