جمهور الجزيرة مباشر يطالب بدعم النازحين السوريين في مواجهة البرد والجوع (فيديو)

طالب عدد من جمهور قناة الجزيرة مباشر بتقديم الدعم للنازحين السوريين في شمالي البلاد الذين يواجهون البرد والجوع في العراء والمخيمات.

وأكد جمهور من مشاهدي الجزيرة مباشر، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن، حق النازحين في العودة إلى منازلهم والحياة بصورة طبيعية.

ودعا مشاركون منظمات الإغاثة إلى توفير الدعم المادي والمعنوي للنازحين، مشيرين إلى أن الأطفال والنساء والمُسنين ليس لهم ذنب في ما هم فيه.

وأعرب عدد من الأطفال من جنسيات مختلفة، خلال مقاطع فيديو أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر، عن تضامنهم ودعمهم للأطفال السوريين الذين يموتون من البرد والجوع في مخيمات النزوح، مطالبين الأغنياء بالتبرع لصالحهم ودعمهم بشتى السبل.

وتتواصل معاناة النازحين السوريين في شمالي البلاد وسط البرد الشديد وعدم توافر الاحتياجات الأساسية.

ويعيش ملايين النازحين في مخيمات شمالي سوريا بالقرب من الحدود التركية، بعد أن فروا من قصف النظام لقراهم وبلداتهم ومدنهم.

ورغم مرور أعوام على إنشاء تلك المخيمات، فإن سكانها يعيشون في ظروف صعبة للغاية، إذ تنعدم فيها أبسط المقومات الأساسية للحياة، ويعاني أطفالها الحرمان والمرض.

وأطلقت الجزيرة مباشر تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسا”، في ظل شح الوقود وارتفاع أسعار الملابس وتصاعد المخاوف من تكرار مأساة الشتاء الماضي.