انتقادات دولية في الأمم المتحدة لإجراءات إسرائيل “العقابية” ضد السلطة الفلسطينية

طالبت نحو 40 دولة إسرائيل برفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية ردًا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الدول الأربعين في بيان وزع على الصحفيين في الأمم المتحدة، الاثنين، “دعمها الثابت” لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن “قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة” إلى المحكمة.

وقال البيان “بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردًا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردًا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورًا”.

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 30 ديسمبر/كانون الأول، قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي رد انتقامي، أعلنت إسرائيل في 6 يناير/ كانون الثاني عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها “تدفع ثمن” تحركها من أجل صدور هذا القرار.

ووقع على البيان دول صوتت لصالح القرار الجمعية العامة الشهر الماضي إلى جانب دول امتنعت عن التصويت وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض في بيان “هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية”.

وأعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على “قلقه العميق” من “الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية”، مشددة على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك إجراءات انتقامية” فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول المسألة الفلسطينية الأربعاء. وأدى اجتماع سابق هذا الشهر لمجلس الأمن بعد زيارة وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى إلى تلاسن بين دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين.