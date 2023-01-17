العفو الدولية للجزيرة مباشر: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إعدامات ميدانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين (فيديو)

قال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في فلسطين، رامي حيدر، إن ما يقوم به الاحتلال من عمليات قتل للفلسطينيين في الشوارع هي “إعدامات ميدانية” و”جرائم حرب” بمقتضى المواثيق الدولية.

وأضاف حيدر، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن هذه الجرائم هي جزء من منظومة الفصل العنصري التي ينفذها الاحتلال، والتي بدورها تُعَد جريمة حرب ضد الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأمم المتحدة لتفعيل لجنة مناهضة الفصل العنصري وتقديم إسرائيل إلى المحاكمة.

وقال حيدر إن جنود الاحتلال وجدوا أنهم لا يحاسَبون على ما يرتكبونه من جرائم ضد الإنسانية، محذرا من أن شعور جنود الاحتلال بهذه الحصانة ضد المحاسبة سيؤدي إلى زيادة وتيرة عمليات قتل الفلسطينيين.





وذكر أن ما يرتكبه الاحتلال حاليا لا يختلف عمّا فعله في السابق، ولن يختلف عمّا سيحدث في المستقبل، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال يتمتعون بحصانة قضائية وسياسية ومجتمعية، ولا يتم التحقيق مع الجنود الذي يقتلون الفلسطينيين أو تقديمهم إلى القضاء.





واستُشهد الطفل الفلسطيني عمر خالد لطفي خمور (14 عاما) متأثرا بإصابته في الرأس برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم، صباح الاثنين.