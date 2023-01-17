الأردن يبلغ إسرائيل “رسالة شديدة اللهجة” بعد منع سفيره من دخول المسجد الأقصى (فيديو)

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى المملكة إيتان سوركيس، إثر اعتراض أحد أفراد شرطة الاحتلال طريق سفير عمّان لدى تل أبيب غسان المجالي، عند دخوله المسجد الأقصى.

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الأردنية سنان المجاليفي “تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى”.

وأضاف أن الرسالة تضمنت “التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، (هي) الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه”.

كما جرى التأكيد على “وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى”، حسب البيان ذاته.

استدعت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد #الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. pic.twitter.com/fNFRWKB46e — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 17, 2023

وشددت الرسالة على ضرورة “الامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية”.

ونشرت صحيفة الغد الأردنية فيديو للسفير المجالي وهو يتجول في باحات المسجد الأقصى. وقالت الصحيفة إن ذلك جاء بعد احتجاج الخارجية الأردنية.

#عاجل

بعد الاحتجاج الأردني.. سفير الأردن في "تل أبيب" يتجول الآن في باحات المسجد الأقصى المبارك التفاصيل: https://t.co/EHdmGsv89u#الغد pic.twitter.com/u51gEuxRyX — جريدة الغد (@AlghadNews) January 17, 2023

وأفاد شاهد عيان من القدس المحتلة لوكالة الأناضول، بأن السفير الأردني وصل الثلاثاء إلى باب الأسباط، الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، لكن شرطة الاحتلال أوقفته بحجة عدم وجود تنسيق لدخوله المسجد.

وأضاف الشاهد “احتج السفير الأردني على هذا التصرف، لكن أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية قام بدفع قنصل أردني كان برفقة السفير”.

وتابع “احتج السفير الأردني بشدة على هذا التصرف، وقرر مغادرة المكان بعد أن أكد أنه لن يدخل المسجد بتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية”.

ولم يسبق لشرطة الاحتلال أن طلبت من سفير أردني تنسيقًا مسبقًا لدخول المسجد الأقصى.

من جانبه، قال النائب في البرلمان الأردني خليل عطية “منع السفير المجالي من دخول الأقصى اعتداء وعدوان استفزازي يعتبر تطورًا خطيرًا من حكومة الحاخامات والمتطرفين الإرهابيين، ويمثل اعتداءً مباشرًا على الولاية الهاشمية للمسجد الأقصى، وعلى الحكومة والشعب الأردني”، مطالبًا بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرفة رسميًّا على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلال إسرائيل لها.

لحظة منع قوات الاحتلال السفير الأردني غسان المجالي من دخول المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/E3B804RcWw — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 17, 2023

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/آذار 2013، وقّع العاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.