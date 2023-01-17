استشهاد “ضابط فلسطيني” بوابل من رصاص جنود الاحتلال شمالي الخليل (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري مقام عند مدخل النبي يونس شمال البلدة، أطلقت وابلًا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وسرعان ما أُعلن استشهاده.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد أبو دية، ولا تزال تحتجز جثمانه، وتمنع الاقتراب منه.

من ناحيتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر عسكرية زعمها أن “أحد عناصر الأمن الفلسطيني أطلق صباح اليوم النار صوب الجنود عند حاجز حلحول، فرّدوا بإطلاق الرصاص مما أسفر عن إصابته ثم وفاته لاحقًا”.

وذكرت مصادر محلية أن القتيل نقيب في جهاز الشرطة الفلسطيني ويدعى حمدي أبو دية الزعامرة، حسبما أفادت الهيئة الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن الجهات الأمنية “تفحص ما إذا كان القتيل قد أطلق النار قبل يومين صوب حافلة ركاب إسرائيلية وتسبب بإلحاق أضرار فيها”.

وباستشهاد الضابط أبو دية، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 15 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.