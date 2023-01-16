متطرفون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

اقتحم متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة صباح اليوم. pic.twitter.com/12bkQ76ozJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 16, 2023

من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة شملت 15 فلسطينيا، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا و4 فتية، 3 منهم من قرية بيت سيرا، وواحد من دير عمار غربا، وآخر من بلدة نعلين. ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قباطية جنوبا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم العروب شمالا، عقب استدعائه للتحقيق، وشابا آخر من بلدة يطا جنوبا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، هم: الفتى أسامة محمد حمامرة (17 عاما)، والشاب محمد طارق حمامرة (18 عاما) من قرية حوسان غربًا، والشاب محمود صلاح هماش (24 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحيم بشكار من حي المساكن الشعبية في المنطقة الشرقية من المدينة، وحمزة قطناني (28 عاما) من مخيم عسكر الجديد.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن محمد مطير، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة العيزرية.

قوات الاحتلال تعتقل الشاب عبيدة بكيرات بعد اقتحام بلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس المُحتلة pic.twitter.com/Fbz7vnUXdj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 16, 2023

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، مما تسبب في إعاقة مرورهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي -بشكل شبه يومي- انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين من خلال اقتحام بلداتهم ومدنهم، والاعتداء عليهم وعلى أراضيهم وممتلكاتهم، مستخدمة الرصاص والغاز المسيل للدموع، وهو ما يؤدي في معظم الأحيان إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.