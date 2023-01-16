لاجئة سورية في لبنان للجزيرة مباشر: لا نستطيع إطعام وتدفئة أولادنا وأصبحنا نتمنى الموت

ترصد كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم السمونية بعكار شمالي لبنان، في ظل منخفض جوي تشهده المنطقة، ضمن حملة “12 شتاءً قارسًا”.

ووجّه مراسل الجزيرة مباشر سؤالًا إلى بعض اللاجئين، حول شعورهم بعد 12 عامًا من التهجير واللجوء؟ فكانت الإجابة واحدة تقريبًا، وفضّل عدد من اللاجئين الموت على العيش بهذه الطريقة.

وقالت إحدى اللاجئات: “أصبحنا نتمنى الموت لأنه لا يوجد أسوأ من هذا الوضع، لم نعد نستطيع تأمين طعام وملابس لأولادنا، كثير منهم مرضى ولا نستطيع أن نذهب بهم للطبيب”.

ومن أجل التدفئة، ولعدم وجود وسائل حديثة أو توفر حطب كاف للمخيمات، يقوم اللاجئون بحرق الأقمشة والبلاستيك، مما يتسبب في إصابة الأطفال بأمراض صدرية، وهو ما يدركه سكان المخيمات، لكنهم يقولون إنه لا يوجد بديل عن ذلك، فحتى الحطب أصبح سعره مرتفعا.

ويعيش في لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسًا بعدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين يشمل نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.