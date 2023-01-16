السلطات التركية تنجح في تعويم السفينة الجانحة في مضيق البوسفور (فيديو)

نجحت السلطات التركية، اليوم الاثنين، في تعويم سفينة شحن في مضيق البوسفور بعد جنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول وتوقف حركة الملاحة في المضيق، حسب ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن السلطات التركية ستقوم بسحب السفينة إلى أحد الموانئ للتأكد من سلامتها قبل السماح لها بمعاودة الإبحار.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور، بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.

وذكرت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان أن سفينة شحن تحمل اسم MKK-1 جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها من أوكرانيا إلى إسطنبول، ورست في منطقة أموريري.

وأضافت أنه تم توجيه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع السفينة التي يبلغ طولها 142 مترًا. وأشارت إلى تعليق حركة مرور السفن في المضيق مؤقتًا.

من جانبها، أفادت وكالة تريبيكا للشحن بأن سفينة البضائع (إم كيه كيه 1) التي كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا جنحت في مضيق البوسفور بإسطنبول اليوم الاثنين، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المضيق، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة، التي تحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحًا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.





وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول -الذي يدير عمليات شحن الحبوب وفق الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة- إن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

وقالت تريبيكا إن سفينة الشحن التي ترفع علم بالاو جنحت عند أكاربورنو في الطرف الشمالي من المضيق في وقت مبكر اليوم الاثنين عندما كانت متجهة جنوبا.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو سقوط الحمولة.

ويصل مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوربا، ويبلغ طوله 30 كلم، ويتراوح عرضه بين (550 متر و3000 متر)

وتعتبر حركة السفن بالمضيق واحدة من أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم، وبحسب بيانات وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، بلغ عدد السفن المارة من مضيق البسفور41 ألفا و112سفينة عام 2019.