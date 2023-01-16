تركيا: واشنطن غير متوازنة في تعاملها بين أنقرة وأثينا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، إن الولايات المتحدة بدأت تحيد عن سياسة التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان.

جاء ذلك عقب لقاء جمعه مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك، بيسيرا توركوفيتش.

وتطرّق تشاووش أوغلو إلى لقائه المرتقب مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن يوم 18 يناير/كانون الثاني، ولفت إلى أنهما سيعقدان الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار تشاووش أوغلو إلى استكمال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية بشأن شراء تركيا مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة، وقال “الكرة الآن في ملعب الكونغرس الأمريكي”.

ولفت إلى محاولة بعض أعضاء الكونغرس عرقلة الصفقة خاصة أحد النواب الذي يبدي معارضته باستمرار (لم يسمه)، مؤكدًا أنه في حال تمسكت الإدارة الأمريكية بموقفها فلن تكون هناك مشكلة في تمريرها.

وأكد تشاووش أوغلو أن “تركيا لن تشتري أي منتج من دولة ما بشكل مشروط يكبل يديها”، وتطرّق إلى الأنباء عن توجه الولايات المتحدة لتزويد اليونان بمقاتلات إف-35.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت لديها سياسة توازن في علاقاتها مع تركيا واليونان، لكنها بدأت تحيد عن تلك السياسة، كما في قبرص أيضًا تجاه الشطرين التركي والرومي.

وشدّد تشاووش أوغلو على أنه يتعين على دولة حليفة مثل الولايات المتحدة مراعاة تلك التوازنات، ولفت إلى أن تركيا ليست مهتمة بمسألة “من يبيع السلاح لمن”، وأن ما يهمها هو قوّتها.