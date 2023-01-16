شاهد: القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي لديها

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا يظهر الجندي الإسرائيلي الأسير أفراهام منغستو.

وقالت القسام إن نشرها “رسالة الجندي” إلى قادة الاحتلال يأتي بمناسبة “تولي رئيس أركان جديد لجيش الاحتلال”.

وأعلنت إسرائيل اليوم تنصيب هرتسي هليفي قائدًا جديدًا لأركان جيش الاحتلال خلفًا للحالي أفيف كوخافي.

ووجه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى قادته يطالبهم بالإفراج عنه وعن زملائه. وقالت القسام إن رئيس الأركان كوخافي “كذب على جنوده وشعبه”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عقب معركة العصف المأكول أواخر عام 2014 عن فقدان الجندي أبراهام منغستو، غير أن القضية لم تحظَ باهتمام شعبي أو رسمي.

وسبق أن نشرت القسام تسجيلا مصورا قبل نحو 6 أشهر للجندي الإسرائيلي المحتجز لديها هشام السيّد، وهو طريح الفراش موصولاً بجرّة أوكسجين طبية.

وفي عام 2015، دخل هشام السيد وهو بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، حدود قطاع غزة، واعتقلته حماس، وراجت في حينه معلومات عن أنه من عناصر وحدات قصّاصي الأثر في الجيش الإسرائيلي، لكن السلطات الإسرائيلية وأسرته تدعيان أنه مريض نفسيًّا.