الاحتلال الإسرائيلي يهدم 15 منشأة تجارية شرقي القدس (فيديو)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من دون إخطار سابق نحو 15 منشأة تجارية قرب مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بحجة بنائها من دون ترخيص.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن الجرافات اقتحمت المنطقة، فجر الاثنين، ونفذت عمليات هدم واسعة وسط حراسة من عدد كبير من قوات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة قبل البدء في عمليات الهدم، ونصبت حاجزًا عسكريًّا على تقاطع رئيسي بها.

وتعود ملكية هذه المحالّ، إلى عودة جبر الخطيب، ومحمد مصطفى الخطيب، ومحمود جبر الخطيب.

وقد شهدت عمليات هدم المنازل والمنشآت في القدس المحتلة ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، إذ هدم الاحتلال قبل أقل من عام 10 منشآت تستخدم ورشًا لتصليح المركبات، في المنطقة ذاتها، بحجة عدم الترخيص.