استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل عمر خالد لطفي خمور (14 عاما) متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة صباح اليوم الاثنين، في مخيم الدهيشة ببيت لحم. وكانت إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم عن إصابة طفل برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على مخيم الدهيشة ببيت لحم، ووصفت الإصابة بأنها حرجة.

واستشهد عمر أثناء مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين، اعتراضًا على اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة واعتقال مَن يصفهم الاحتلال بالمطلوبين.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، ونشرت منصات فلسطينية ونشطاء مقاطع فيديو لهتافات غاضبة رددها الشبان فور إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عمر.

استشهاد الطفل عمر لطفي خمور (14 عاما) متأثراً بإصابته بجروح خطيرة صباح اليوم في مخيم الدهيشة ببيت لحم، وكانت إصابته برصاصة (حي) في الرأس. pic.twitter.com/88sbHSNxOX — العَرِينْ 🖤 𓂆 (@Areen3251) January 16, 2023

اليوم شهيدنا طفل عمره 14 سنة .. ما حنستغرب !

بنك اهداف الاحتلال الاطفال والشباب والنساء والشيوخ ..

بنك أهداف الاحتلال الكل الفلسطيني !

بنك أهدافه الحجر الفلسطيني والأرض وشجر الزيتون وبيوت فلسطين .. بنك أهداف الاحتلال كل شيء بدل على فلسطينيته! كل شيء فلسطيني مستهدف. — جفرا الحب والثورة (@jafra_ps) January 16, 2023

وباستشهاد الطفل عمر يرتفع عدد الشهداء إلى 13 بينهم 4 أطفال، منذ بداية العام الجاري.

يُذكر أن 224 فلسطينيًّا استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام المنصرم، بينهم 59 شهيدًا من محافظة جنين بالضفة الغربية.