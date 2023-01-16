أردوغان يبحث مع بوتين خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها للدول الأفريقية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لأداء دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع بوتين “خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول الأفريقية”.

وأضاف البيان أن الزعيمين بحثا التطورات المتعلقة باتفاقية ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود وتصدير الأمونيا الروسية.

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن بيان للكرملين أن بوتين بحث مع أردوغان تبادل الجرحى في أوكرانيا، وإنشاء مركز للغاز في تركيا، وتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر الكرملين أن بوتين وأردوغان أثارا مسألة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، في ظل المحادثات التي جرت بين مفوضين لحقوق الإنسان من البلدين في تركيا الأسبوع الماضي.

وقال الكرملين إن الزعيمين ناقشا في المكالمة تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، ووسائل السماح بخروج الأسمدة والصادرات الغذائية من روسيا. وقال الكرملين إن أردوغان وبوتين تحدثا أيضا عن الطاقة.

وجاء في بيان الكرملين “من بين الأولويات التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي الروسي، وإنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا”.

وأضاف أن بوتين تحدّث خلال المكالمة عن “النهج المدمر لنظام كييف الذي يعتمد على تصعيد القتال بدعم من رعاة غربيين، وزيادة حجم الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة”.

وأشار إلى أن الزعيمين ناقشا تطبيع العلاقات التركية السورية.