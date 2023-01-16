أردوغان يحذر السويد من تداعيات عدم وقف استمرار “استفزازات” حزب العمال الكردستاني.. ماذا قال؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات بين تركيا والسويد قد تتوتّر أكثر في حال لم توقف سلطات ستوكهولم استفزازات عناصر حزب العمال الكردستاني داخل أراضيها.

وأضاف -خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا- “نشاهد مظاهرات بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) في شوارع السويد التي نحذرها في هذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف ستوكهولم هذه المظاهرات”.

وبشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو، قال أردوغان “قلنا إن عليهم إعادة نحو 130 إرهابيا إلينا كي نصادق على عضويتهم في برلماننا، لكنهم لم يفعلوا”.

وذكر بأن المحكمة السويدية رفضت تسليم تركيا بولنت كنش المطلوب لدى أنقرة بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن.

ومرارا، أعلنت أنقرة أن السويد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد من تصنفهم تركيا إرهابيين، ومعظمهم من المسلحين الأكراد وحركة غولن التي تحمّلها تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016.

ولفت أردوغان إلى أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أبلغ نظيره السويدي بإلغاء الزيارة التي كان الأخير يعتزم إجرائها إلى أنقرة قريبا، وذلك للتعبير عن استياء تركيا من تجاهل السلطات السويدية لاستفزازات عناصر حزب العمال الكردستاني.

وتابع “التنظيم الإرهابي لا ينشط في السويد فقط، بل ينظم المظاهرات في ألمانيا وفرنسا أيضا. لا بد لتركيا أن تتخذ مواقفها تجاه هذه الدول”.

مذكرة تفاهم ثلاثية

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو على هامش قمة زعماء الحلف بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوربيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

والخميس الماضي، تجمع عدد من أنصار حزب العمال الكردستاني أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالحزب مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا وأردوغان.

وفي نفس اليوم، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها لدعاية أنصار حزب العمال الكردستاني بالسويد التي استهدفت تركيا ورئيسها.

تلبية مطالب تركيا

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء السويدي أن تركيا التي تقف منذ، مايو/أيار الماضي، أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دفعت بمطالب لا تستطيعها السويد ولا يمكنها قبولها.

وقال أولف كريسترسون خلال مؤتمر بشأن الدفاع والأمن بحضور الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن “تركيا تؤكد أننا نفّذنا ما تعهدنا القيام به، لكنها تريد أمورًا لا نستطيع ولا نريد تلبيتها”.

وأضاف كريسترسون إن بلاده واثقة من أن تركيا ستوافق على طلبها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها تلبية الشروط جميعها التي تضعها أنقرة لدعم الطلب.

وتابع “تؤكد تركيا أننا فعلنا ما قلنا إننا سنفعله، لكنهم أيضًا يقولون إنهم يريدون أشياء لا يمكننا منحها لهم أو لا نريد ذلك”.