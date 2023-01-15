مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بانفجار في قاعدة عسكرية شرقي الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 وُصِفت جروح أحدهم بالخطيرة، بانفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية بمنطقة غور الأردن شمالي الضفة الغربية الليلة الماضية.

وأفادت تحقيقات أولية لجيش الاحتلال بأن الجندي الذي قُتل وضع قنبلة يدوية في حقيبته خلال تدريبات عسكرية، وأدخلها خلافا للتعليمات إلى غرفة سكن للجنود داخل القاعدة العسكرية.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي باشر تحقيقات واسعة بشأن الحادث، وكان قد أعلن الليلة الماضية عن انفجار داخل قاعدة عسكرية، وسط مجموعة من المستوطنات شمال شرق غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

واتضح من التحقيقات أن الجندي أدخل القنبلة في حقيبة إلى الغرفة التي تضم 7 جنود، مع أن إدخال مثل هذه الذخيرة مخالف للتعليمات.

يُذكر أنه في بداية العام الجاري، لقي جندي آخر مصرعه داخل معسكر في القدس المحتلة جراء إطلاق النار من زميل له بطريق الخطأ.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي “الجندي قُتل نتيجة طلق ناري طائش، وفشلت جهود إنعاشه، وتم فتح تحقيق في الحادث”.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد أعلنت، نهاية العام الماضي، أن 14 جنديا أقدموا على الانتحار في 2022، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الأعلى منذ 5 سنوات.

وكشف جيش الاحتلال عن مقتل 44 جنديا خلال العام المنقضي.