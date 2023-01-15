“عليهم إصلاح أحزابهم”.. البرهان يحذر السياسيين في السودان من الحديث عن شؤون الجيش (فيديو)

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، السياسيين إلى العمل على إصلاح أحزابهم، وحذرهم من الحديث عن شؤون الجيش، على حد قوله.

وأعرب البرهان، في خطاب جماهيري بثه التلفزيون الرسمي، عن أمله في أن يُخرج الاتفاق الإطاري البلاد من أزمتها السياسية، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل بعيدة عن السياسة.

ووقّعت الأحزاب اتفاقا إطاريا مع الجيش، الشهر الماضي، لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة تنتهي بإجراء انتخابات، لكن المحتجين انتقدوا الاتفاق بوصفه لا يمثل الجميع، وترك قضايا خلافية لمحادثات أخرى.

ويتضمن الاتفاق مشاركة الأطراف في مشاورات واسعة لحسم 5 قضايا عالقة هي: العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 (نظام الرئيس عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سودانية مستمرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).

وفي خطابه جنوب شرقي البلاد، قال البرهان إن الصراع القبلي “سحابة عابرة ولن يسمح الجيش بتكراره”، محذرا من وجود خطوط حمراء لا يتخطاها أحد.

وأضاف “القوات المسلحة ستظل حارسة للبلاد وموحَّدة من أجل توحيد السودان”، مؤكدا أنها “ستظل تدعم التوجه الديمقراطي”.

وشدد البرهان على رفض وجود أفراد من جماعة الإخوان المسملين واليساريين بين صفوف الجيش، على حد وصفه.