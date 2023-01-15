بعد مداهمات وتفتيش محال.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل شمال الخليل (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إطلاق نار ألحق أضرارًا بحافلة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، قرب قرية حلحول شمال الخليل من دون وقوع إصابات.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية المنطقة بشكل كامل -بما في ذلك مداخل بلدتي بيت أمر وحلحول- ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة في شارع القدس-الخليل جراء انتشار قوات الاحتلال وتفتيشها مركبات المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال مداهمة وتفتيش محال تجارية في بلدة بيت أمر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

تغطية صحفية: "قوات الاحـ ـتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى شمال الخليل عقب عمـ ـلية إطلاق نـ ـار استهدفت حافلة للمستوطنين". pic.twitter.com/t3n2Nb4VXq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 15, 2023

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت مدخلها الرئيس، وداهمت عددًا من المحال التجارية، واعتقلت كلًا من علي محمد أبو عياش (48 عامًا)، وعبد الحليم محمد أبو عياش (42 عامًا)، وأشرف محمد أبو عياش (45 عامًا)، والفتى محمد محمود أبو عياش (16 عامًا).

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب منازل الفلسطينيين في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام مقابل المخيم أطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين الفلسطينيين داخل المخيم بزعم استهداف البرج بزجاجات حارقة، ما تسبب بحالة رعب لدى الأطفال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

والجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم اثنان بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأصيب شاب بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأصيب شاب آخر عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

والخميس، استُشهد 3 فلسطينيين خلال عمليتي مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية ومخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.

ورفع ذلك عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 9 منذ بداية العام الجاري، من بينهم 3 فتية، بحسب إحصاءات فلسطينية.