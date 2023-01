بريطانيا.. الأمير هاري يطالب العائلة المالكة بالاعتذار لزوجته

أبدى الأمير البريطاني هاري رغبته في أن تقدّم العائلة المالكة اعتذارًا لزوجته الدوقة ميغان ماركل (41 عامًا)، وذلك خلال مقابلة خاصة لصحيفة (ديلي تلغراف)، السبت.

وطالب هاري (38 عامًا) والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام (40 عامًا) بإجراء محادثة “معقولة” معه، وفق تعبيره، بدلًا من اتهامه بأنه “متوهم ومصاب بجنون العظمة”.

وأضاف أن ما يريده حقًّا هو أن تتحمل العائلة المالكة المسؤولية وأن تقدّم اعتذارًا لزوجته، على حد قوله.

