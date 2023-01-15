بريطانيا.. الأمير هاري يطالب العائلة المالكة بالاعتذار لزوجته

أبدى الأمير البريطاني هاري رغبته في أن تقدّم العائلة المالكة اعتذارًا لزوجته الدوقة ميغان ماركل (41 عامًا)، وذلك خلال مقابلة خاصة لصحيفة (ديلي تلغراف)، السبت.

وطالب هاري (38 عامًا) والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام (40 عامًا) بإجراء محادثة “معقولة” معه، وفق تعبيره، بدلًا من اتهامه بأنه “متوهم ومصاب بجنون العظمة”.

وأضاف أن ما يريده حقًّا هو أن تتحمل العائلة المالكة المسؤولية وأن تقدّم اعتذارًا لزوجته، على حد قوله.

🔴 The Duke of Sussex has compromised the security of the Royal family by describing the layout of various royal residences, as well as his personal protection detail, an expert has warned https://t.co/1ch4aVuqcp — The Telegraph (@Telegraph) January 14, 2023

وبخصوص مذكراته المنشورة مؤخرًا بعنوان (البديل)، قال هاري إن لديه مادة لكتابين.

وتابع “هناك بعض الأشياء التي حدثت، خاصة بيني وبين أخي، وإلى حد ما بيني وبين والدي، لا أريد أن يعرفها العالم”، مضيفًا أنه لا يعتقد أن الاثنين يمكن أن يغفرا له إذا أعلن ذلك.

وأشار إلى أنه كان على استعداد للتسامح مع والده وشقيقه في كل شيء.

وفي (البديل)، رسم هاري حياته في ظل شقيقه الأكبر، وكيف كان يتعامل مع والدته الأميرة ديانا.

ويتهم هاري عائلته بالتواطؤ مع الصحف التي ينحي باللائمة عليها في حادث سيارة ديانا المميت.

Prince Harry speaks exclusively to Bryony Gordon 👇⁠

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“I don’t see why it’s so ingrained [in society] that whatever happens in your family, you should never talk about it.” Read the full exclusive interview here: — The Telegraph (@Telegraph) January 14, 2023

ولا يزال قصر باكنغهام صامتًا منذ إصدار الكتاب الذي يضمّ أكثر من 500 صفحة، ونُشر في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وزاد الأجواء داخل العائلة الملكية توترًا، وذلك قبل أشهر قليلة من تتويج تشارلز الثالث في 6 مايو/أيار المقبل.