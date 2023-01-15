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بريطانيا.. الأمير هاري يطالب العائلة المالكة بالاعتذار لزوجته

الأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل (رويترز)
15/1/2023-|آخر تحديث: 15/1/202301:37 AM (مكة المكرمة)

أبدى الأمير البريطاني هاري رغبته في أن تقدّم العائلة المالكة اعتذارًا لزوجته الدوقة ميغان ماركل (41 عامًا)، وذلك خلال مقابلة خاصة لصحيفة (ديلي تلغراف)، السبت.

وطالب هاري (38 عامًا) والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام (40 عامًا) بإجراء محادثة “معقولة” معه، وفق تعبيره، بدلًا من اتهامه بأنه “متوهم ومصاب بجنون العظمة”.

وأضاف أن ما يريده حقًّا هو أن تتحمل العائلة المالكة المسؤولية وأن تقدّم اعتذارًا لزوجته، على حد قوله.

وبخصوص مذكراته المنشورة مؤخرًا بعنوان (البديل)، قال هاري إن لديه مادة لكتابين.

وتابع “هناك بعض الأشياء التي حدثت، خاصة بيني وبين أخي، وإلى حد ما بيني وبين والدي، لا أريد أن يعرفها العالم”، مضيفًا أنه لا يعتقد أن الاثنين يمكن أن يغفرا له إذا أعلن ذلك.

وأشار إلى أنه كان على استعداد للتسامح مع والده وشقيقه في كل شيء.

وفي (البديل)، رسم هاري حياته في ظل شقيقه الأكبر، وكيف كان يتعامل مع والدته الأميرة ديانا.

ويتهم هاري عائلته بالتواطؤ مع الصحف التي ينحي باللائمة عليها في حادث سيارة ديانا المميت.

 

ولا يزال قصر باكنغهام صامتًا منذ إصدار الكتاب الذي يضمّ أكثر من 500 صفحة، ونُشر في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وزاد الأجواء داخل العائلة الملكية توترًا، وذلك قبل أشهر قليلة من تتويج تشارلز الثالث في 6 مايو/أيار المقبل.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل