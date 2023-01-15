استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب بلدة سلوان شرق رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أحمد أصيب بالرصاص الحي على المدخل الغربي للبلدة، ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ووصِفت إصابته بالخطيرة، إثر رصاصة مباشرة في العنق، وسرعان ما أُعلِن استشهاده.

وأفاد شاهد عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على المواطن بعد مشادة كلامية، حيث أنزلوه عنوة من سيارته، ثم أطلقوا عليه الرصاص من مسافة صفر.

مكان ارتقاء الفلسطيني أحمد كحلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب سلواد في رام الله.#فلسطين pic.twitter.com/kEXtkv1Rkj — الساهرة (@alsahera_ar) January 15, 2023

وباستشهاد كحلة، يرتفع عدد الشهداء إلى 12 بينهم 3 أطفال، منذ بداية العام الجاري.

يُذكر أن 224 فلسطينيًّا استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام المنقضي، بينهم 59 شهيدًا من محافظة جنين بالضفة الغربية.