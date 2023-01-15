إصابة 4 نساء وطفلتين في إطلاق نار بالقرب من جنازة في لندن (فيديو)

قالت الشرطة البريطانية إن طفلة في السابعة من العمر أصيبت بجروح خطيرة تهدد حياتها جراء إطلاق نار، السبت، بالقرب من كنيسة في شمال لندن حيث كانت تُقام جنازة، مما أسفر أيضا عن إصابة 4 نساء وطفلة أخرى.

وأضافت الشرطة في بيان “وقع الحادث قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث قرب محطة قطار يوستون المزدحمة”.

ونُقلت الطفلة إلى المستشفى في حالة حرجة وأيضا النساء الأربع، وأعمارهن 21 و48 و54 و41 عاما، إضافة إلى طفلة عمرها 12 عاما أصيبت بجرح طفيف في الساق وخرجت في وقت لاحق.

وقال أحد الشهود لموقع “ماي لندن” الإخباري إن الرصاصات أطلقت بينما كان المشيعون الذين حضروا الجنازة المشتركة لأم وابنتها يشاهدون حمائم وهي تُطلق بعد المراسم.