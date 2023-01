بعد إدانته بالتجسس.. طهران تنفّذ حكم الإعدام في مسؤول إيراني بريطاني سابق وتنديد دولي واسع

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن بلاده ستستدعي سفيرها من إيران للتشاور في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وفي وقت سابق السبت، نفّذ القضاء الإيراني حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد 3 أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

وأفادت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية بأن حكم الإعدام بحق أكبري نُفّذ شنقا بعد إدانته بـ”الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية”.

واتهم تقرير “ميزان” أكبري بتلقي مليون و805 آلاف يورو (1.95 مليون دولار) و265 ألف جنيه إسترليني (نحو 324 ألف دولار) و50 ألف دولار مقابل التجسس.

وأشارت إلى أن “أنشطة جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، وأهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به”.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تغريدة، إعدام أكبري بـ”المروّع”، وبأنه “عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.

This was a callous and cowardly act, carried out by a barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with Alireza’s friends and family.

I am appalled by the execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran.

ولاحقا، أعلن وزير الخارجية البريطاني فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تشمل تجميد أصوله المالية، ومنعه من دخول أراضي المملكة المتحدة.

The UK has sanctioned Iran's

Prosecutor General.

Sanctioning him today underlines our disgust at Alireza Akbari's execution.

The Prosecutor General is at the heart of Iran's use of the death penalty.

We're holding the regime to account for its appalling human rights violations

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 14, 2023