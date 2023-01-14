رفض القاضي الاستماع إلى أحدهما.. محكمة مصرية تمدد حبس الزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميلين الصحفيين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ مدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 “حصر أمن دولة عليا”.

واعتقل الزميلان أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، كما يواجه الزميل هشام عبد العزيز ذات التهم ولكن على ذمة قضية أخرى، ويقبع الصحفيون الثلاثة حاليًّا في سجن بدر1.

وقالت منى جمال زوجة الزميل بهاء، إن القاضي رفض السماح لزوجها بالتحدث ولو نصف دقيقة، بل قطع عنه الصوت خلال جلسة مشورة عبر الفيديو كونفرانس يوم الثلاثاء.

وأضافت في منشور على فيسبوك اليوم السبت “بهاء محبوس منذ 34 شهرًا والقاضي رفض أن يعطيه 30 ثانية يتكلم فيها. الأول مكنش بيدخل للقاضي أصلًا، والمرة الوحيدة اللي دخل له فيها سأله سؤال واحد بس: أنت شغال في الجزيرة؟ والآن لما جت فرصة أنه يتكلم بيتحرم منها!”.

وتابعت “بهاء محنته ومحنتنا طولت جدًّا. 4 سنين كاملة ودخلنا في الخامسة بعيد عننا وبيتحرم من أبسط حقوقه. مش عارفين أيه المطلوب دلوقتي وهو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ومبقاش في مبرر لحبسه وكمان مش عارف يقول كلمتين من نفسه وبيتجدد له الحبس تلقائي بقاله حوالي 25 جلسة مشورة.. طب لحد امتى؟ وأيه نهاية الظلم دا؟!”.

وحُبس بهاء على ذمة التحقيق في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في 22 فبراير/ شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق زوجته.

واعتُقل ربيع الشيخ من مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/ آب 2021 فور وصوله لقضاء إجازة عائلية، وصادرت السلطات جواز سفره وهاتفه وأمتعته الشخصية.

وتعتقل السلطات المصرية أيضًا الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بالجزيرة مباشر منذ يونيو/ حزيران 2019 عندما وصل في إجازة عائلية.

وقالت أسرة هشام إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه وإنه يعاني ارتفاعا في ضغط العين يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح في الرؤية.

وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره، لكن السلطات الأمنية تمنعه من العلاج.

وقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي للزميلين بهاء الدين إبراهيم وهشام عبد العزيز الحد الأقصى المقرر قانونًا في مصر وهو عامان.

وكررت شبكة الجزيرة مرارًا مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها الثلاثة المعتقلين.