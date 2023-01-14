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3 شهداء في جنين “أحدهم متأثرا بإصابته” والقوى الوطنية تعلن الإضراب الشامل (فيديو)

استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جنوب جنين (مواقع التواصل)
14/1/2023-|آخر تحديث: 14/1/202310:19 AM (مكة المكرمة)

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، حيث أطلق الجنود النار على المركبة التي كانا يستقلانها، في حين استشهد شاب ثالث متأثرًا بإصابته قبل أيام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما) وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين.

كما أعلنت استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عامًا) من اليامون غرب جنين متأثرًا بإصابته قبل أيام، مما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيدًا بينهم 3 أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها حمامرة وخليلية، عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار اتجاههما مجددًا، مما أدى إلى استشهادهما.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت موقع مستوطنة “ترسلة” المخلاة فجرًا، وأقامت حاجزًا عسكريًّا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز اتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

ومستوطنة “ترسلة” المخلاة تقع على تلة فلسطينية جنوب مدينة جنين على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي جنين ونابلس، قرب بلدة جبع، وأخلتها سلطات الاحتلال عام 2005، ضمن خطة الإخلاء الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة أرئيل شارون آنذاك.

وباستشهاد الشابين حمامرة وخليلية يرتفع عدد الشهداء إلى 12 منذ بداية العام الجاري بينهم 3 أطفال، ويذكر أن 224 شهيدًا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال العام الماضي 2022 بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.

ونعت القوى الوطنية، شهداء جنين يزن الجعبري (19 عامًا) من بلدة اليامون، الذي استشهد فجرًا متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، وحمامرة وخليلية، وأعلنت الإضراب الشامل في المحافظة، حدادًا على أرواحهم.

الشهيد الشاب يزن الجعبري (مواقع التواصل)

والشهيد الشاب الجعبري كان قد أصيب في الثاني من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.

واستشهد في ذلك اليوم، الشابان محمد سامر حسن حوشية (21 عامًا) وهو من بلدة اليامون، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا) من كفر دان، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية