3 شهداء في جنين “أحدهم متأثرا بإصابته” والقوى الوطنية تعلن الإضراب الشامل (فيديو)

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، حيث أطلق الجنود النار على المركبة التي كانا يستقلانها، في حين استشهد شاب ثالث متأثرًا بإصابته قبل أيام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما) وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين.

لحظة نقل الشهيدين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال في جبع صباح اليوم pic.twitter.com/dyEcJ1Z2LH — وكالة صفا (@SafaPs) January 14, 2023

كما أعلنت استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عامًا) من اليامون غرب جنين متأثرًا بإصابته قبل أيام، مما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيدًا بينهم 3 أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها حمامرة وخليلية، عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار اتجاههما مجددًا، مما أدى إلى استشهادهما.

عدسة صفا| الشهيدان عز الدين باسم حمامرة وأمجد عدنان خليلية اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب #جنين pic.twitter.com/fkY0Q2NuRI — وكالة صفا (@SafaPs) January 14, 2023

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت موقع مستوطنة “ترسلة” المخلاة فجرًا، وأقامت حاجزًا عسكريًّا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز اتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

#عاجل .. مصادر محلية:" إصابة شبّان برصاص الاحتلال ببلدة جبع جنوب جنين بعد استهداف الاحتلال لمركبة كانوا يستقلونها ". pic.twitter.com/Y1NHK0ae57 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 14, 2023

ومستوطنة “ترسلة” المخلاة تقع على تلة فلسطينية جنوب مدينة جنين على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي جنين ونابلس، قرب بلدة جبع، وأخلتها سلطات الاحتلال عام 2005، ضمن خطة الإخلاء الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة أرئيل شارون آنذاك.

شاهد .. من وداع الشاب يزن الجعبري الذي ارتقى قبل قليل متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين قبل أيام. pic.twitter.com/0oOIWoG0Vd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 14, 2023

وباستشهاد الشابين حمامرة وخليلية يرتفع عدد الشهداء إلى 12 منذ بداية العام الجاري بينهم 3 أطفال، ويذكر أن 224 شهيدًا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال العام الماضي 2022 بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.

ونعت القوى الوطنية، شهداء جنين يزن الجعبري (19 عامًا) من بلدة اليامون، الذي استشهد فجرًا متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، وحمامرة وخليلية، وأعلنت الإضراب الشامل في المحافظة، حدادًا على أرواحهم.

والشهيد الشاب الجعبري كان قد أصيب في الثاني من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.

واستشهد في ذلك اليوم، الشابان محمد سامر حسن حوشية (21 عامًا) وهو من بلدة اليامون، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا) من كفر دان، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.